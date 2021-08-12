Япония второй день подряд ставит рекорды заражений COVID-19

Ситуация в системе здравоохранения страны критическая

В Японии за последние сутки выявлено 18882 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает канал NHK.

Второй день подряд в стране фиксируется рекордный суточный прирост по COVID-19. Умерли за минувшие сутки 24 пациента.

Ситуация в системе здравоохранения Японии критическая, считает глава правительственной комиссии по противодействию распространению коронавируса Сигэру Оми.

В Токио за сутки зарегистрировали почти 5 тысяч заболевших. В городе с 12 июля по 31 августа действует режим чрезвычайной ситуации. Он предполагает ограничение на допуск зрителей на массовые мероприятия и запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита.

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