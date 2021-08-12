Подробности крушения вертолета Ми-8 на Камчатке

На месте авиакатастрофы работают спасатели и водолазы

На юге Камчатки, где разбился вертолёт Ми-8 с туристами, усиливают поисковую группировку. Помощь спасателям окажут военные. Минобороны направило к месту крушения три подводных роботизированных аппарата. ЧП произошло рано утром в районе Курильского озера. Стоял густой туман. В вертолёте находились 16 человек. Восемь смогли самостоятельно выплыть на поверхность. Их госпитализировали.

Моторы катеров время от времени глушат, чтобы услышать голоса людей. По-другому ориентироваться на глади озера, затянутого густым туманом, просто невозможно. Несмотря на плохую видимость, уже спустя 3-4 минуты после утреннего крушения сотрудники Кроноцкого заповедника пришли на помощь.

"Был очень густой туман, около 100 метров видимость. После чего мы услышали, предположительно, как лопасти вертолета ударились о воду. На месте обнаружили 8 человек", - сказал инспектор заповедника Евгений Денгес.

Среди спасенных оказались двое членов экипажа. От берега до места крушения - не больше километра. При соответствующей физической подготовке можно было бы преодолеть и вплавь. Однако температура воды в Курильском озере не превышает 6 градусов. А потому если бы не оперативные действия находившихся поблизости инспекторов заповедника, неизвестно, как долго продержались бы люди. Судьба ещё 8 человек, в числе которых ребёнок и командир воздушного судна, до сих пор неизвестна.

"Я понял, что что-то произошло, когда мне просто вода потоком ударила в лицо. Об этом трудно говорить, потому что со мной сидел мальчишка, сын моего друга, но я со сна даже не успел... Если бы я был не сонный, я бы, конечно, успел его... Ну, по крайне мере, снять ремень", - сказал выживший Виктор Стволкин (видео представлено Управлением информационной политики правительства Камчатского края).

Трое пострадавших от госпитализации отказались. Еще пятеро доставлены в ближайшие больницы, двое - в тяжелом состоянии. Тем не менее, опасений за их жизни у врачей уже нет.

"Находятся сейчас в реанимационном отделении. Один тяжелый больной, тяжелая сочетанная травма, перелом голени. Сейчас ведется операция, чтобы спасти ему ногу", - рассказал главврач краевой больницы Андрей Кисляков.

В списке пассажиров - туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. Все они направлялись из села Николаевка - недалеко от Петропавловска-Камчатского - к Курильскому озеру. По прямой - около 200 километров. Дорог в этой местности нет, единственный путь - по воздуху. Уже при заходе на посадку около 10 часов утра по местному времени машина рухнула в воду и начала стремительно тонуть.

"Меня подняло сразу наверх, сверху был кусок воздуха небольшой. Я успел вдохнуть. И это все сразу заполнилось водой. Я сидел на первом ряду и дверь в кабину пилотов оказалась распахнута. И остатки воздуха и воды меня чуть-чуть подтолкнули", - вспоминает Стволкин.

Все выжившие сумели выбраться из тонущего вертолета через задний грузовой люк. Людям приходилось выныривать почти с десятиметровой глубины.

"Медицина катастроф вылетела уже на место. Мы усилили бригады еще медицинскими работниками скорой медицинской помощи, укомплектовали бригады противошоковыми медицинскими препаратами", - сказала и. о. министра здравоохранения Камчатского края Марина Волкова.

На месте также работают спасатели и водолазы. Хотя, по словам губернатора, шансов найти выживших немного. Специалисты несколько раз прочесали гладь озера. В эти часы повторно осматривают береговую линию. Всего к операции привлекли около 60 человек и 10 единиц техники.

"Водолазами производятся поисковые работы, спасатели на лодках производят обследование акватории Курильского озера, а также производится воздушная разведка при применении беспилотных летательных аппаратов", - сказал Игорь Михно, начальник ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Главная сложность заключается в том, что глубина озера в месте крушения достигает 136 метров. Добраться до затонувшего вертолета без специального оборудования невозможно. А потому за помощью обратились к военным: в ближайшее время на место должны прибыть водолазы Тихоокеанского флота.

"Для оперативного информирования родственников потерпевших открыта горячая линия МЧС России. По ней можно обращаться для получения исчерпывающей информации", - сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

Чтобы получить информацию о состоянии выживших, родственники весь день дежурят у стен больницы. Среди них супруга одного из пилотов. "Летал уже давно и опытный. Весь командирский, весь летный состав был очень опытный. Не знаю, из-за чего. Пока не пообщаемся, нет никакой информации", сказала Ксения.

Что касается самого Ми-8, то, по заявлениям руководства компании-перевозчика, машина была исправна, регулярно проходила технический осмотр.

"Вертолет после капитального ремонта в 2020 году, прогнозы были летными. Командир с большим налётом, бывший военный летчик. В его компетенции пока не сомневаемся. Поэтому что там случилось, пока не знаем", - сказал Дмитрий Черных, замдиректора "Витязь-Аэро".

Что там случилось, теперь будет выяснять прокуратура. По предварительной версии, причиной аварии могла стать ошибка пилотирования в условиях крайне плохой видимости.

"Надзорным ведомством организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов и оказании туристских услуг. На место происшествия выехали представители дальневосточной и камчатской транспортных прокуратур", - заявил официальный представитель Генеральной прокуратуры России Андрей Иванов.

Не исключают и техническую неисправность. Компания "Витязь-Аэро" 12 лет занимается вертолетными экскурсиями по труднодоступным маршрутам Камчатского края. При этом надзорные органы не раз выявляли нарушения. Теперь к административным протоколам может добавиться и уголовное дело.

Анна Пешехонова. Сергей Костиков. "ТВ Центр".

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