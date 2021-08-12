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Собянин назначил празднование Дня города на 11-12 сентября

14:16
  • четверг
  • 12 августа 2021

Программу определят исходя из эпидемиологической ситуации

День города в Москве в этом году пройдет 11-12 сентября. Об этом Сергей Собянин написал в своем твиттере. В этом году столице исполняется 874 года.

"Как и в том году, формат мероприятий определим с учетом эпидемиологической обстановки и действующих санитарных правил", - написал Собянин.

Приоритетом является сохранение здоровья граждан, подчеркнул мэр.

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