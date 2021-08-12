Россиянин утопил свой автомобиль в огромной луже (видео)

Внедорожник развернулся, а седан рискнул

В Новосибирске водитель Toyota пытался проскочить затопленный после дождя участок дороги, но в результате утопил свою машину.

Инцидент произошел на улице Сакко и Ванцетти. На опубликованном в социальных сетях видео видно, как седан наполовину ушел под воду и заглох. Вышедший из салона мужчина оказался по пояс в воде.

Очевидцы рассказали, что изначально по этой луже хотел проехать внедорожник, но не рискнул и уехал обратно.

В Новосибирске прошли проливные дожди, которые затопили дороги города. На некоторых участках уровень воды превысил безопасный для транспорта порог.

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