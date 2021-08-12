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Лавров заявил о пестовании Западом неонацизма на Украине

14:32
  • четверг
  • 12 августа 2021

Делается это в том числе через "Крымскую платформу"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с участниками арт-кластера "Таврида" прокомментировал планы Украины провести встречу "Крымской платформы".
Киев попросил признать Украину частью Запада

"Через неделю состоится очередной шабаш - "Крымская платформа", на которой Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти", - заметил глава МИД (цитата по ТАСС).

Ранее украинский президент Владимир Зеленский пообещал сделать все, чтобы вернуть Крым под контроль Киева. Была анонсирована так называемая "Крымская платформа" - саммит состоится 23 августа. К участию приглашены в том числе Соединенные Штаты, Великобритания и страны Евросоюза.

Вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов, комментируя инициативу Киева, заявил, что украинские власти готовят целый комплекс антикрымских провокаций, что является обязательной составной частью антироссийского проекта Украины.

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