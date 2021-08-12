Лавров: индейцы США живут хуже российских медведей

Министр порассуждал о стереотипах

Глава МИД Сергей Лавров пошутил о русских стереотипах – водке, балалайке и медведях.

Министр рад, что эти символы ассоциируются с нашей страной, ведь водка и балалайка – это признак веселья и доброго отношения к жизни, а медведи – бережного отношения к природе, передает РИА Новости.

Гораздо лучше, чтобы это вызывало позитивные эмоции, улыбки, чем те ассоциации, которые у многих людей вызывают такой символ США, как индейцы - их судьба даже несопоставимо хуже, чем судьба российских медведей. Они живут в резервациях, а медведи у нас гуляют по всей стране", - отметил Лавров.

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