Спецпроект акции "Миллион призов" открылся на сайте mos.ru

Все условия розыгрыша стали доступны на сайте ag-vmeste.ru

Портал ag-vmeste.ru в четверг опубликовал условия участия в розыгрыше "Миллион призов - #ВыбираемВместе".

Чтобы стать участником, нужно записаться на онлайн-голосование до конца 13 сентября, а также принять участие в электронном голосовании, которое будет проходить с 17 по 19 сентября.

Розыгрыш будет проходить каждый день с 18 по 20 сентября на телеканале "Москва 24". Результаты обнародуют на сайте ag-vmeste.ru.

Выиграть можно будет от 10 до 100 тысяч баллов, которые москвичи смогут обменять на покупки у партнеров акции. Также у всех участников розыгрыша есть шанс стать обладателями машины или однокомнатной квартиры в столице.

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