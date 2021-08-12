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Россия считает позицию Запада по Крыму позорной

15:25
  • четверг
  • 12 августа 2021

Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в ходе выступления в арт-кластере "Таврида", что страны Запада беспочвенно обвиняют Россию в "аннексии" Крыма - это было волеизъявление народа, безопасность которого обеспечили российские военнослужащие.
Лавров заявил о пестовании Западом неонацизма на Украине

"Нам вдруг стали говорить: "Вы аннексировали Крым". Это настолько позорная позиция наших западных партнеров, которые поощрили этот переворот. С тех пор вы видите, что происходит с русским языком на Украине, как пытаются всячески оскорбить свободные чувства, свободные волеизъявления народа Крыма", - цитирует главу МИД РИА "Новости".

По его словам, во время переворота на Украине Россия просила гарантов в лице США и ЕС образумить оппозиционеров, но те лишь сослались на демократию и развели руками.

Референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией состоялся 16 марта 2014 года. За проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что после голосования вопрос принадлежности полуострова закрыт навсегда.

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