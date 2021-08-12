Лукашенко решил заработать на торговле вакциной

У Белоруссии большой экспортный потенциал, уверен президент

Сотни миллионов долларов заработает Белоруссия на экспорте своей вакцины от коронавируса, уверен президент республики Александр Лукашенко. Препарат еще в стадии разработки, но белорусский лидер уверен, что готов он будет скоро. Лукашенко посетил предприятие "БелВитунифарм" в Витебском районе, где планируется организовать производство белорусской вакцины от COVID-19.

По словам Лукашенко, коронавирус в ближайшие годы никуда не уйдет. Так что спрос на вакцину обеспечен.

"Западные производители заявили, что поднимают цену. Отсюда вывод – спрос на этот товар будет, и очень значительный. Не проспим, развернемся - значит быстро получим производство с экспортным потенциалом на сотни миллионов долларов", - заявил белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что, даже после победы над COVID-19, останется "другая зараза", от которой также понадобятся вакцины. Производство должно быть к этому готово – как в России, приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

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