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Собянин увеличил финансирование программы реконструкции поликлиник

15:45
  • четверг
  • 12 августа 2021

Мэр дополнительно выделил порядка 7,5 млрд рублей

Сергей Собянин увеличил финансирование программы реконструкции поликлиник и зданий Центра паллиативной помощи. Мэр напомнил, что в городе ведется масштабная программа реконструкции городских поликлиник и создается по сути новый стандарт амбулаторной службы.

"На замену морально и физически устаревшим зданиям москвичи получают современные поликлиники с новым оборудованием и совершенно другим уровнем комфорта. 23 здания уже готовы, еще более 50 сейчас на реконструкции. Приняли решение выделить дополнительно порядка 7,5 млрд рублей на реконструкцию поликлиник и на капремонт стационара на улице Двинцев и еще четырех зданий Центра паллиативной помощи", - написал мэр на своей странице в "ВКонтакте".

Там разместятся первые в Москве отделения сестринского ухода для пациентов, которым нужно круглосуточное наблюдение, в том числе страдающих старческой деменцией и болезнью Альцгеймера.

Филиалы Центра оснастят по стандарту паллиативной службы, а для пациентов и их родственников создадут максимально комфортные условия с высоким качеством ухода и лечения. Завершить работы планируется до конца этого года.

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