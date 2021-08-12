Академик Румянцев: России необходимо активнее развивать протонную терапию для лечения онкозаболеваний

Он привел в пример Японию, где уже работают 22 центра протонной терапии

Отечественные ученые-физики имеют наработки, которые могли бы сделать протонное лечение онкологических заболеваний в России более доступным. Об этом заявил академик РАН, президент центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев. Он отметил, что для производства протонной медтехники в достаточном объеме необходим государственный заказ.

"Необходимо провести полную, тотальную ревизию того оборудования, которое у нас есть и которое можно было бы заменить. Для прорыва в медицине необходимо использовать результаты фундаментальных научных исследований", - сказал Румянцев.

Доктор полагает, что для прорыва в производстве медтехники нужно возродить работавший в СССР комитет по науке и технике, которые будет формировать государственный заказ, а также организовать комиссию по приему выполненной работы.

Он привел в пример Японию, где совершили переход от фотонной терапии к протонной. Там уже работают 22 центра протонной терапии, пять — углеродной, и два — таргетной ядерной терапии, где используются радионуклиды.

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