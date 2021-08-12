Оператор нефтяного терминала усомнился в происхождении пятна в Черном море

Это не нефть

Оператор нефтяного терминала под Новороссийском – компания КТК – тесно сотрудничает с Росприроднадзором после инцидента с разливом топлива. В то же время, как заявил глава КТК Николай Горбань, второе пятно, появившееся после шторма в Черном море, не является нефтяным.

"Никаких остаточных явлений не наблюдаем. Понимаем свою ответственность, плотно взаимодействуем с Росприроднадзором. Проводим экспертизу самого изделия, готовим претензию к поставщику оборудования", - сказал Горбань.

Он напомнил, что первый снимок со спутника, появившийся после аварии на терминале, подтвердил площадь нефтяного пятна в 200 квадратных метров. Однако пятно на второй фотографии, значительно большего размера, не является нефтяным, специалисты ожидают получения новых снимков в течение дня. Горбань отметил, что причиной аварии стал дефект оборудования - разрушение внутреннего резинового слоя гидрокомпенсатора, передает ТАСС.

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