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Оператор нефтяного терминала усомнился в происхождении пятна в Черном море

16:00
  • четверг
  • 12 августа 2021

Это не нефть

Оператор нефтяного терминала под Новороссийском – компания КТК – тесно сотрудничает с Росприроднадзором после инцидента с разливом топлива. В то же время, как заявил глава КТК Николай Горбань, второе пятно, появившееся после шторма в Черном море, не является нефтяным.
Ликвидировано самое большое пятно разлива топлива в Норильске

"Никаких остаточных явлений не наблюдаем. Понимаем свою ответственность, плотно взаимодействуем с Росприроднадзором. Проводим экспертизу самого изделия, готовим претензию к поставщику оборудования", - сказал Горбань.

Он напомнил, что первый снимок со спутника, появившийся после аварии на терминале, подтвердил площадь нефтяного пятна в 200 квадратных метров. Однако пятно на второй фотографии, значительно большего размера,  не является нефтяным, специалисты ожидают получения новых снимков в течение дня. Горбань отметил, что причиной аварии стал дефект оборудования - разрушение внутреннего резинового слоя гидрокомпенсатора, передает ТАСС.

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