Собянин рассказал о Единой цифровой платформе в сфере строительства Москвы

Ее задача - обеспечить автоматизирование госуслуг в этой сфере

Мэр столицы Сергей Собянин отметил значение Единой цифровой платформы градостроительной деятельности.

По его словам, благодаря платформе сроки прохождения административных процедур значительно сократятся. А значит, сократятся сроки строительства жилья и соцобъектов.

"В Москве создана Единая цифровая платформа градостроительной деятельности. Ее основная задача - обеспечить автоматизирование госуслуг в этой сфере", - написал Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

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