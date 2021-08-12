Красный уровень опасности объявлен из-за жары в Италии

Зафиксированы аномальные скачки температуры с разницей в 49 градусов

Аномальная жара в Италии вынудила власти объявить красный уровень метеоопасности в 10 городах страны. Днем ранее на Сицилии температура достигла отметки +48,8 градуса - побит общеевропейский рекорд, который держался с июля 1977 года.

Жару в Италию принес африканский антициклон, метеорологи окрестили его "Люцифером". "Волна зноя", несет с собой не только жару, но также высокую влажность, солнечную радиацию и сильную духоту. Красный уровень погодной угрозы означает чрезвычайную ситуацию, представляющую угрозу для здоровья не только граждан, входящих в группу риска, но и здоровых, активных людей.

В то же время итальянские метеорологи зафиксировали в ночь на 12 августа в гористой центральной области Абруццо температуру в минус 0,2 градуса. Заморозки отмечены на высоте 1,5 тысячи метров в районе городка Кампо-Феличе. При этом вскоре после полудня температура на улицах городка уже достигла +27. А общая разница температур составила 49 градусов, передает РИА Новости.

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