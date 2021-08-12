Москва вошла в тройку городов с лучшей транспортной системой

Останавливаться на достигнутом столичные власти не собираются

Москва вошла в тройку городов мира с наиболее развитой транспортной системой. Согласно исследованиям международной компании McKinsey (МакКинзи), российская столица уступает лишь Сингапуру и Пекину. Продвинуться вперед позволили масштабные проекты по строительству метро, создание железнодорожных диаметров и увеличение числа выделенных полос для общественного транспорта. В дальнейшем эксперты рекомендуют увеличивать стоимость использования автомобиля в городе и развивать велосипедную инфраструктуру.

В новом исследовании авторитетной консалтинговой компании МакКинзи эксперты переместили Москву сразу на три строчки вверх. Позади остались Токио, Лондон, Нью-Йорк и ещё 19 достойных соперников. Уступила российская столица только Пекину и Сингапуру.

Москва существенно улучшила свои показатели сразу по нескольким критериям - например, в сфере железнодорожного транспорта и транспорта совместного пользования. По развитию внешнего сообщения в целом город занял первое место в мире. За последние несколько лет Россия вкладывает большие средства в развитие железнодорожной инфраструктуры, включая метро, чтобы сделать этот вид транспорта для жителей города доступнее.

За три года транспортная политика города существенно шагнула вперёд - это отмечают и аналитики исследования. В рамках проекта "Московские центральные диаметры" построены новые наземные ветки, которые связывают столицу с Московской областью. Общая протяжённость первых двух диаметров - 132 километра. 60 станций!

Активные работы идут на Большой кольцевой линии метрополитена - проект уже называют одним из крупнейших в сфере строительства. На БКЛ планируется 31 станция, 10 из них уже открыты. Запущена новая Некрасовская линия метро, благодаря чему соседствующие с ней участки существенно разгрузились, теперь подземка в пешей доступности ещё у 700 тысяч жителей столицы.

Москва взяла курс и на развитие прокатного транспорта, что тоже высоко оценили в рейтинге МакКинзи. В российской столице горожане активно пользуются как каршерингом, так и сервисами по аренде велосипедов и электросамокатов. На высокое место в рейтинге повлияло даже общее время ожидания поезда метро - всего полторы минуты в часы пик. Здесь Москва также в тройке лидеров. Отметили аналитики и долю выделенных полос общественного транспорта - в среднем по миру их чуть больше 2 процентов против 6 с половиной у нас.

Останавливаться на достигнутом столичные власти не собираются. Впереди ещё много планов по развитию транспортной инфраструктуры в городе. Российская столица имеет все шансы в будущем подняться в рейтинге ещё выше.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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