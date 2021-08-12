В Свердловской области подросток спас троих детей из горящего дома

Подробности инцидента

История о юном герое из Свердловской области. В селе Чатлык 16-летний Сергей Тетеревков во время пожара спас из двух домов семерых детей. Пламя и дым он заметил, проходя мимо одного из строений, когда там уже полыхали крыша и веранда. В горящую комнату подросток забрался через окно и этим же путём по одному вынес трёх ребят. После чего из соседнего дома вывел ещё четверых.

Пожар случился ранним утром. И сейчас в селе Чатлык считают чудом, что один из соседей – 16-летний Сергей Тетеревков - заметил его. И не раздумывая ни секунды, бросился спасать детей.

Когда подбежал к дому, крыша, веранда и входная дверь уже пылали. Пришлось разбивать булыжником окно. Счёт шёл на секунды, внутри всё было уже в дыму. Взрослых в доме не оказалось. Сергей справился сам.

Когда вывел детей, увидел - огонь вот-вот перекинется на следующий дом. Сергей побежал туда. Разбудил соседей. Помог вывести на улицу еще четырех детей. Сергей ещё и успокаивал всех, пока не приехали пожарные. Мама спасённых детей теперь не устает благодарить его.

По словам пожарных, причина возгорания — короткое замыкание. Прокуратура сейчас расследует все обстоятельства происшествия. И взрослым, оставившим детей одних в доме, придётся дать объяснения, а, возможно, и понести ответственность.

А мама героя, Сергея Тетеревкова, рассказала - сын ведь и собственную семью пять лет назад тоже спас от пожара. Сергей считает: главное, что помогло ему чётко действовать в этот раз - отсутствие паники. И подвигом свой поступок подросток не считает. В МЧС сейчас рассматривают вопрос о представлении Сергея к награде.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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