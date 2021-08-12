ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Свердловской области подросток спас троих детей из горящего дома

18:19
  • четверг
  • 12 августа 2021

Подробности инцидента

История о юном герое из Свердловской области. В селе Чатлык 16-летний Сергей Тетеревков во время пожара спас из двух домов семерых детей. Пламя и дым он заметил, проходя мимо одного из строений, когда там уже полыхали крыша и веранда. В горящую комнату подросток забрался через окно и этим же путём по одному вынес трёх ребят. После чего из соседнего дома вывел ещё четверых.

Пожар случился ранним утром. И сейчас в селе Чатлык считают чудом, что один из соседей – 16-летний Сергей Тетеревков - заметил его. И не раздумывая ни секунды, бросился спасать детей.

Когда подбежал к дому, крыша, веранда и входная дверь уже пылали. Пришлось разбивать булыжником окно. Счёт шёл на секунды, внутри всё было уже в дыму. Взрослых в доме не оказалось. Сергей справился сам.

Когда вывел детей, увидел - огонь вот-вот перекинется на следующий дом. Сергей побежал туда. Разбудил соседей. Помог вывести на улицу еще четырех детей. Сергей ещё и успокаивал всех, пока не приехали пожарные. Мама спасённых детей теперь не устает благодарить его.

По словам пожарных, причина возгорания — короткое замыкание. Прокуратура сейчас расследует все обстоятельства происшествия. И взрослым, оставившим детей одних в доме, придётся дать объяснения, а, возможно, и понести ответственность.

А мама героя, Сергея Тетеревкова, рассказала - сын ведь и собственную семью пять лет назад тоже спас от пожара. Сергей считает: главное, что помогло ему чётко действовать в этот раз - отсутствие паники. И подвигом свой поступок подросток не считает. В МЧС сейчас рассматривают вопрос о представлении Сергея к награде.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Место пожара
Место пожара
Место пожара
Место пожара
Место пожара
Место пожара
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.