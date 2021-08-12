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Названы основные версии крушения Ми-8 на Камчатке

17:04
  • четверг
  • 12 августа 2021

Изъяты образцы топлива, которым был заправлен вертолет

Следователи СК изъяли образцы топлива, которым был заправлен потерпевший крушение на Камчатке вертолет компании "Витязь - Аэро". Назначена судебная химическая экспертиза. Кроме того, назначены судебно-медицинские экспертизы пострадавших в аварии.
Подробности крушения вертолета Ми-8 на Камчатке

"На данный момент транспортным подразделением Следственного комитета среди приоритетных версий произошедшего рассматриваются: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна", - говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

Сообщается также, что допрошен генеральный директор компании "Витязь-Аэро", которой принадлежал вертолет, и технический персонал, который готовил воздушное судно к полету. Совместно с МЧС решается вопрос о начале глубоководных работ по поиску вертолета и находившихся в нем людей. Ми-8 упал в озеро на Камчатке, спаслись 8 человек из 16 пассажиров и членов экипажа.

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