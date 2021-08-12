Ученого Куранова отправили на 2 месяца под арест по делу о госизмене

ФСБ провела обыски в квартирах гендиректора института

Генеральный директор, главный конструктор НИП гиперзвуковых систем Александр Куранов арестован на 2 месяца. Решение принял Лефортовский суд Москвы.

"Постановлением Лефортовского суда Москвы в отношении Куранова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, то есть до 9 октября 2021 года", - сообщили в суде агентству ТАСС.

По версии следствия, Куранов, занимавшейся гиперзвуковыми технологиями, передал иностранному гражданину информацию закрытого характера об этих научных разработках. До задержания Куранова следователи ФСБ провели обыски в квартирах ученого в Санкт-Петербурге, после чего сопроводили подозреваемого в Москву.

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