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В Петербурге начали вакцинировать трудовых мигрантов

17:57
  • четверг
  • 12 августа 2021

Подготовлено более 40 тысяч доз препарата

Более 41 тысячи доз вакцины "Спутник лайт" подготовлено в Санкт-Петербурге. В Северной столице началась вакцинация от коронавируса трудовых мигрантов.
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"Началась вакцинация трудовых мигрантов, работающих в Петербурге. Сегодня на прививку направлены первые 300 человек", - сообщили в пресс-службе администрации города.

Отмечается, что иностранные граждане проинформированы о возможности вакцинироваться. Петербург располагает достаточными ресурсами, чтобы привить всех мигрантов до конца 2021 года. Пройти вакцинацию они могут либо за свой счет, либо за счет работодателя.

Проводит прививочную кампанию Санкт-Петербургское агентство медицинского туризма. Более 1 тысячи компаний-работодателей уже обратились в агентство с запросом на вакцинацию 60 тысяч иностранных рабочих, передает ТАСС.

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