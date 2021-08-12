Роман Романенко решил затянувшийся вопрос о сносе заброшенного здания на юго-западе Москвы

С данной проблемой к депутату обратились жители района

Здание бывшей диспетчерской в Южном Бутове снесут до конца 2021 года. Об этом рассказал депутат Госдумы Роман Романенко.

Сейчас здание пользуется популярностью у маргинальных личностей, которые распивают там спиртные напитки и шумят. Кроме того, оно выглядит крайне непрезентабельно, а крыша обветшала.

О проблеме этого заброшенного строения жители района рассказали депутату Госдумы Роману Романенко. Они попросили парламентария решить данный вопрос.

"Обсудив сложившуюся ситуацию с властями района, правоохранительными органами и местными жителями, мы пришли к консолидированному решению, что лучшим выходом будет ликвидация строения, ставшего точкой притяжения сомнительных компаний", - отметил Роман Романенко.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram