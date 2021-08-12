Ребенок пострадал при наезде автомобиля на остановку в Москве

Два человека госпитализированы

Происшествие на улице Миклухо-Маклая на юго-западе столицы: автомобиль врезался в остановку общественного транспорта. В результате пострадали два человека.

Как сообщает телеканал "Москва-24", автомобиль Skoda въехал в группу людей, ожидавших транспорта на остановке. В результате между машиной и остановкой оказалась зажата женщина и ребенок.

Столичный департамент транспорта сообщил в своем Telegram-канале, что перекрыта одна полоса в сторону Ленинского проспекта. На месте работают оперативные службы. Пострадавшие – бабушка и внучка – госпитализированы.

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