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Югу России предсказали "библейский потоп"

18:54
  • четверг
  • 12 августа 2021

Ситуация в Крыму будет серьезнее, чем в июне

Жителей Крыма и Краснодарского края предупредили о новом, уже не первом в этом году, потопе. Синоптики ожидают в ближайшие дни рекордное количество осадков в южных российских регионах.
Потоп на юге России: что сейчас происходит на Кубани и в Крыму

"Библейский потоп надвигается на восток Крыма и Тамань!" — написал в Instagram ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По подсчетам метеоролога, на западе Краснодарского края за сутки выпадет 186 миллиметров осадков - это 370% от нормы августа. Количество прогнозируемых осадков побьет рекорды и в Керчи: там за 24 часа выпадет 151 миллиметр - при месячной норме в 44 миллиметра. Тишковец подчеркнул, что это почти в 2 раза больше, чем выпало во время потопа 17 июня 2021 года, передает РИА Новости.

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