Аргентина начала вакцинацию произведенным в стране "Спутником V"

Препарат одобрили в Центре Гамалеи

В Аргентине начинают использовать для вакцинации от коронавируса произведенный в стране российский препарат "Спутник V" Об этом сообщил премьер-министр Сантьяго Кафьеро.

"Я очень рад тому, что лаборатория Richmond... направила Минздраву вакцины, произведенные в Аргентине... И сегодня начинается их распределение", - заявил аргентинский премьер.

Глава Минздрава Аргентины Карла Виссотти уточнила, что речь идет о более чем миллионе доз вакцины. Как первая, так и вторая часть препарата, произведенные на аргентинских предприятиях, были одобрены разработчиком вакцины, российским институтом Гамалеи, передает РИА Новости.

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