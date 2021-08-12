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Евгений Попов: Вместе с Фондом капремонта разработаем дорожную карту по проблемным объектам ЗАО

19:19
  • четверг
  • 12 августа 2021

Надо быстро принимать меры к недобросовестным подрядчикам

К ведущему телепрограммы "60 минут" обратилось множество жителей запада столицы с просьбой помочь в решении вопроса капитального ремонта жилых домов. Особенно много нареканий поступает из района Дорогомилово.

"Проблемы понятны. Фонд капитального ремонта берет неделю на разработку дорожной карты. Для каждого проблемного адреса будет назначен куратор от нашей организации, который на месте займётся устранением недостатков и работой со строительными организациями", - рассказал Евгений Попов.

По словам журналиста, жителям каждого дома будет доложено о принятых мерах. "Считаю важным, чтобы люди понимали: мы все платим за капремонт и должны получать качественные услуги. От этого зависит комфорт москвичей", - отметил он.

По словам Попова, надо оперативно принимать меры к недобросовестным подрядчикам.

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Евгений Попов
Евгений Попов
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