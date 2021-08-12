Вашингтон признал превосходство российских гиперзвуковых вооружений

Системы США не смогут обнаружить такие ракеты

Россия продолжает модернизацию своих обычных и стратегических сил. Краеугольный камень стратегии Москвы – ядерные силы, которые уже модернизированы на 80%, в том числе и средства доставки боеголовок. Россия на данный момент – ведущая страна в сфере гиперзвуковых вооружений, заявил глава Стратегического командования Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард.

"Россия - ведущая страна в мире по гиперзвуковым технологиям, по крайней мере в данный момент, и продолжает инвестировать в развитие сверхзвуковых технологий", - сказал Ричард на симпозиуме, посвященном ракетной и космической обороне, в Ханствилле.

Адмирал напомнил, что Россия в июле успешно испытала гиперзвуковую ракету "Циркон". А еще раньше постановила на боевое дежурство гиперзвуковую ракету "Авангард". По словам Ричарда, архитектура военных датчиков США недостаточна для эффективного обнаружения гиперзвуковых ракет, передает ТАСС.

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