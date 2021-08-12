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Дым от пожаров накрыл Якутск (видео)

22:19
  • четверг
  • 12 августа 2021

По поручению президента в Якутию прибыл глава МЧС Евгений Зиничев

В Якутии дым от лесных пожаров накрыл столицу республики. Концентрация частиц в воздухе Якутска в 20 раз превысила норму. Небо над городом затянуто мглой, чувствуется сильный запах гари. Завтрашний день в Якутске и ещё ряде муниципалитетов и районов республики объявлен выходным. Жителей призвали не покидать дома без крайней необходимости.
В Якутии лесные пожары вплотную подступают к населенным пунктам

Якутск, набережная Лены, но из-за плотного смога реки не видно. В городе приостановлена работа паромной переправы, полностью запрещено движение всех маломерных судов. Аэропорт столицы республики перестал принимать и отправлять самолёты.

Один из лесных пожаров приблизился к Якутску на расстояние в 60 километров. Более десяти небольших населённых пунктов находятся в опасной зоне. Из-за сильного ветра за сутки фронт лесного пожара может проходить до 120 километров. Это усложняет тушение - ситуация резко может стать опасной. При прокладке защитной полосы погиб бульдозерист. Власти региона пообещали помочь семье мужчины. Но несмотря на риск, тысячи людей сейчас ведут борьбу с огнём.

В регионе наращивается группировка МЧС – накануне в Якутию прибыли 100 спасателей из Ногинска. Еще столько же - из Тульской области и Подмосковья. По поручению президента глава министерства прилетел в республику. Евгений Зиничев распорядился перебросить в регион дополнительные вертолёты Ми-8 и Ми-26, самолеты-амфибии Бе-200 и один Ил-76. Задействована и авиация Минобороны.

На вертолёте глава МЧС облетел опасные районы. В том числе - побывал в селе Бясь-Кюель, пострадавшем от лесного пожара. До осени погорельцам обещают построить новые дома.

Помогают пострадавшим и сами жители Якутии. Общественный добровольческий штаб республики собрал более семи миллионов рублей. Деньги в том числе тратят на покупку еды и инвентаря для волонтёров, которые помогают тушить лесные пожары.

Пётр Вершинин, Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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