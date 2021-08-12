На Камчатке приостановлены поисковые работы на месте крушения Ми-8

В район инцидента доставят дополнительное оборудование

На Камчатке до рассвета приостановлены поисковые работы на месте крушения вертолёта Ми-8. Трагедия произошла на юге края в четверг утром. На борту находились 16 человек. 8 из них смогли выбраться самостоятельно. Судьба остальных пока неизвестна. Сейчас вертолёт лежит в озере на глубине 137 метров. В ближайшее время в район происшествия доставят дополнительное оборудование для выполнения глубоководных работ.

Подробнее – в репортаже Лилии Акиньшиной

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