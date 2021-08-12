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Посольство США призвало американцев немедленно покинуть Афганистан

22:27
  • четверг
  • 12 августа 2021

Обстановка там обострилась

Посольство США в Кабуле призывает своих граждан немедленно покинуть Афганистан. Помощь в эвакуации окажут войска, которые Вашингтон временно направит в исламскую республику. Это связано с резким ухудшением ситуации, сообщает "ТВ Центр".
Госдепартамент США готов объявить об эвакуации посольства в Кабуле

Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в России) нарастили темпы наступления по ряду направлений. По утверждению самих боевиков, они сейчас контролируют от 60 до 85% территории страны - в том числе районы вдоль границ с пятью государствами: Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.

В четверг стало известно, что радикалы захватили второй и третий по величине города страны - Кандагар и Герат. Официальные власти происходящее не комментируют.

Напомним, обстановка в исламской республике обострилась после того, как Белый дом объявил о завершении своей миссии в Афганистане, которая стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории.

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