В США получил продолжение скандал вокруг Хантера Байдена

Он может бросить тень на действующего президента

В распоряжении британского издания Daily Mail оказалась довольно пикантная видеозапись 2019-го года, на которой обнаженный сын действующего главы Белого дома беседует с проституткой. При этом тема разговора весьма серьёзная. Байден-младший рассказывает девушке лёгкого поведения, кто якобы украл его ноутбук с компроматом. И, по мнению мужчины, без русских тут не обошлось.

Все прекрасно на этом видео. И сын президента Америки без трусов. И его спутница - жрица любви, тоже - в чем мать родила. И, конечно, их разговор. Хантер Байден жалуется проститутке на русских - то ли наркодилеров, то ли сотрудников ГРУ, с которыми он весело проводил время два года назад в Лас-Вегасе. И которые якобы украли его очередной ноутбук.

Хантер Байден - человек многогранный. И бизнесмен, и художник-абстракционист, и мемуарист. Везде удивительно успешен. А в страсти к алкоголю и наркотикам ему вовсе равных не найти. Возможно, оттого он так рассеян. Ведь это уже не первый потерянный им ноутбук с конфиденциальными данными. Был еще лэптоп с письмами, которые подтверждали, что за нескромное вознаграждение он знакомил украинских бизнесменов со своим отцом, когда тот был вице-президентом США. Там же нашли свидетельства теневых сделок Хантера с компаниями на Украине. Плюс, фотографии сексуального характера с несовершеннолетними девушками. И ведь тогда тоже были виноваты русские - Байден-младший в этом не сомневался.

Очередной скандал неминуемо бросит тень на действующего президента, чей уровень общественной поддержки уже сейчас ниже критической отметки в 50 процентов. Тем не менее, Джо Байден не теряет оптимизма. Не справившись с воспитанием собственного сына, он намеревается воспитывать весь остальной мир. Учить правильным ценностям. Белый дом уже анонсировал международный онлайн-саммит по демократии, который пройдет в декабре. Будут обсуждать несовершенство так называемых авторитарных режимов. В частности, китайского, белорусского и, конечно, российского. Коснутся ли темы русских наркодилеров-разведчиков - не сообщается.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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