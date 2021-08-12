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ЦИК зарегистрировал федеральный список "Единой России" для участия в выборах

22:44
  • четверг
  • 12 августа 2021

Всего в бюллетенях будет 14 партий

В четверг Центризбирком зарегистрировал федеральный список кандидатов партии "Единая Россия" для участия в сентябрьских выборах депутатов Госдумы. В него вошли 393 человека. Всего же от партии на выборах разных уровней выдвинуто более 33 тысяч кандидатов.

"Единая Россия" стала последней партией, чей федеральный список зарегистрирован для участия в Думских выборах. В бюллетенях будет 14 партий, номера которых распределят в ходе жеребьевки, сообщает "ТВ Центр".

Сегодня же глава комиссии Элла Памфилова заявила, что ЦИК разработал эффективную и в то же время безопасную систему видеонаблюдения за выборами, недоступную для злоумышленников. Любой гражданин вправе зарегистрироваться в общественном центре наблюдения. А вот следить за ходом голосования, сидя на диване, не получится.

"Когда спекулируют, говорят, что вот в 2011 году, в 2012 году была такая возможность, коллеги, что вы сравниваете? Это разные эпохи. Тогда не было кибератак, кибервойн, таких, которые сейчас идут. Тогда не назначали Россию целый ряд стран своим врагом буквально. Мы живем в эпоху информационных войн и кибератак. И есть целый ряд угроз, которые мы сейчас на основании сегодняшнего дня проанализировали и для того, чтобы предупредить их, приняли целый ряд мер", - отметила Элла Памфилова.

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