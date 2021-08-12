Правила и ответственность: Сангаджи Тарбаев обсудил свободу слова в интернете

Чем больше аудитория – тем больше ответственность, считает он

В интернете и на телевидении развернулась дискуссия о том, кто популярнее, видеоблогеры социальных сетей или профессиональные телевизионщики, которые выкладывают свои материалы во всемирную паутину. Вопрос сложный. Нередко люди зарабатывают популярность показом не чего-то красивого и талантливого, а наоборот уродливого, запретного и даже уголовно наказуемого. Таких примеров множество.

Блогер сегодня - не просто человек с камерой, который рассказывает о своей жизни в интернете. Теперь он и журналист, и эксперт, и предприниматель в одном лице. Блогинг включен в список профессий будущего. Хотя уже сейчас многие добились в ней успеха.

"На сегодняшний день блогеры - это такой зарождающийся средний класс уверенный, вокруг которого появляется очень много возможностей. В том числе заработать деньги, в том числе прославиться, в том числе получить какое-то важное знание", - рассказал телепродюсер, кандидат в депутаты Госдумы от партии "Новые люди" Сангаджи Тарбаев.

Чем больше аудитория – тем больше ответственность, считает лидер московского регионального списка партии "Новые люди" Сангаджи Тарбаев. Нужно выработать четкие правила игры, при этом, не скатываясь в цензуру. Интернет должен остаться территорией свободы слова.

"Безусловно, здесь нужно выработать некие правила, этический кодекс, который позволял бы, наверное, не государству регулировать блогосферу, а именно самой блогосфере выступать этим регулятором. Блогосфера уже выросла из состояния зачаточного ребенка, в отношении которого нужно выключать штекер из розетки, выключать телевизор с пульта управления. На сегодня блогинг – это индустрия", - отметил Сангаджи Тарбаев.

И она способна создавать рабочие места, оживлять экономику, подстегивать развитие информационных технологий. Но все это будет возможно, если удастся наладить сотрудничество занятых в этой сфере людей с государством. Этим собирается заниматься партия "Новые люди" в Государственной думе.

Виктор Прокушев, Николай Карбанов, "ТВ Центр".

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