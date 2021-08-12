Пострадавшая в ДТП на юго-западе Москвы женщина скончалась в больнице

Виновник аварии был пьян

Инцидент с наездом автмобиля на остановку на юго-западе Москвы не обошелся без жертв. Пострадавшая в ДТП пожилая женщина скончалась в больнице, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"Женщина 61 года скончалась в больнице, девушка 16 лет - госпитализирована", - говорится в Telegram-канале дептранса.

Как сообщалось ранее, на улице Миклухо-Маклая на юго-западе Москвы автомобиль Skoda въехал в остановку. По предварительным данным, пострадали два человека – бабушка и внучка. Девушку забрала скорая помощь с переломами пальцев и ушибами. Пожилую женщину доставили в больницу вертолетом, позже она скончалась. Как выяснилось, виновник аварии был пьян.

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