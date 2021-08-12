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Госдепартамент США готов объявить об эвакуации посольства в Кабуле

21:04
  • четверг
  • 12 августа 2021

Причина – массированное наступление радикалов

Объявление об эвакуации значительного числа сотрудников посольства США в Кабуле ожидается в ближайшее время в госдепартаменте. Причина – наступление на столицу Афганистана боевиков радикального движения "Талибан" (в России оно признано террористической организацией, его деятельность запрещена).
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По данным агентства Reuters, в эвакуации дипломатам помогут американские военные. С этой целью в район Кабула на временной основе будут переброшены дополнительные силы.

12 мая боевики объявили о взятии второго по величине афганского города, Кандагара. Позже появились сообщения о захвате радикалами Герата.

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