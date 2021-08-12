Мишустин: каждый рубль бюджета должен идти в дело

Премьер призвал сотрудников Федерального казначейства максимально быстро управлять финансовыми потоками

Правительству России удалось ликвидировать две трети избыточных нормативных требований и процедур благодаря процессам цифровой трансформации. Об этом заявил в четверг премьер-министр Михаил Мишустин в ходе встречи с руководителем Федерального казначейства Романом Артюхиным.

Глава кабмина упомянул так называемую регуляторную гильотину, которая позволила с этого года отменить сотни устаревших правил и нормативов. Это существенно ускорило работу государственного аппарата, упростило оказание госуслуг гражданам, прохождение тендеров в строительстве и контрольной деятельности. Премьер призвал сотрудников казначейства не отклоняться от наметившегося тренда, максимально быстро управлять финансовыми потоками, сообщает "ТВ Центр".

"Каждый рубль бюджета должен идти в дело. Оборачиваемость капитала и скорость перечисления любых транзакций, особенно в государственных органах управления, должна сегодня быть выстроена эффективно. Это важно, поскольку рынок меняется, цифровая трансформация в банках в электронных системах, аналогах, экосистемах предъявляет достаточно серьёзные требования к государственному управлению. И очень хорошо, что казначейство в этом тренде идет", - отметил Мишустин.

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