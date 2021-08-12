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Власти Керчи рекомендовали туристам воздержаться от посещения города

21:36
  • четверг
  • 12 августа 2021

В ближайшие дни ожидаются сильные дожди

Экскурсионным группам советуют в ближайшие дни воздержаться от поездок в Керчь и осмотра достопримечательностей. Синоптики предупредили об обильных осадках, даже назвав это "библейским потопом". Рекомендации власти Керчи опубликовали на своих страницах в соцсетях.
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"В связи с обильным выпадением осадков и угрозой подтопления территории города Керчи туристическим автобусам и экскурсионным группам рекомендуется воздержаться от посещения достопримечательностей Керчи в период с 12 по 14 августа", - говорится в сообщении.

Наиболее интенсивные осадки на востоке Крыма ожидаются в ближайшие два дня. По данным Гидрометцентра, на полуостров выпадет за сутки 290 миллиметров осадков, передает ТАСС.

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