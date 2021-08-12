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Анализы морской воды под Новороссийском не показали превышения ПДК

21:58
  • четверг
  • 12 августа 2021

В Минприроды ждут официального заключения лаборатории

Превышения предельно допустимых значений по содержанию нефтепродуктов в анализах, взятых в зоне разлива нефти в порту Новороссийска, не обнаружено. Это предварительные данные, надо подождать официального заключения Росприроднадзора, заявил глава Минприроды Александр Козлов.
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"По данным, которые я сейчас получаю в телефонном режиме... превышений ПДК нефтепродуктов по тем анализам, которые взяли наши коллеги из Росприроднадзора 9 числа, не наблюдается", - заявил министр интервью телеканалу "Россия-24". Козлов предложил для окончательных выводов все же дождаться официального заключения лаборатории Росприроднадзора по Краснодарскому краю.

Ранее Институт космических исследований РАН сообщил, что площадь нефтяного пятна, возникшего от залпового выброса нефти при погрузке танкера у терминала КТК, составила почти 80 квадратных километров, а не 200 квадратных метров. Однако Козлов подчеркнул, что его ведомство использует в качестве доказательной базы не снимки из космоса, а лабораторные исследования.

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