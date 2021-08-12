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В Воронеже взорвался автобус

22:05
  • четверг
  • 12 августа 2021

Есть пострадавшие

В Воронеже в четверг вечером прогремел взрыв в рейсовом автобусе ПАЗ. По предварительным данным, пострадали 12 человек.

Некоторые из них в тяжёлом состоянии. По свидетельству очевидцев, одной женщине оторвало ноги. В момент взрыва автобус стоял на светофоре. Он сильно повреждён. Обломки раскиданы на несколько метров, сообщает "ТВ Центр".

На место ЧП уже прибыли медики и сотрудники МЧС. Есть версия, что могли сдетонировать несколько газовых баллонов, расположенных на крыше транспортного средства.

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