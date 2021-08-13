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Появились новые данные о взрыве в автобусе в Воронеже

08:03
  • пятница
  • 13 августа 2021

Инцидент произошел вечером в четверг

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что при взрыве в автобусе пострадали 18 человек, одна женщина умерла, передает ТАСС.
Подробности взрыва в многоэтажке Барнаула

Уточняется, что личность скончавшейся пока не установлена. Ей примерно 35 лет, она умерла в больнице, у нее была травматическая ампутация обеих голеней, травматический шок 3-й степени.

Ранее поступала информация о 16 пострадавших. Состояние троих оценивали как тяжелое, пятерых - средней степени тяжести, двоих - ближе к удовлетворительному. Детей среди пострадавших нет.

Всего в момент взрыва в автобусе находились 35 человек.

В правоохранительных органах сообщают, что предварительная причина ЧП - взрыв газового оборудования. Следственный комитет завел дело об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг.

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