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В Кемеровской области произошло землетрясение

08:09
  • пятница
  • 13 августа 2021

Эпицентр располагался рядом с селом Большая Талда

В ночь на пятницу в Прокопьевском районе Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой 5,4, передает ТАСС со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
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Отмечается, что эпицентр располагался рядом с селом Большая Талда. Там находится несколько крупных угледобывающих предприятий.

Информации о жертвах или разрушениях в настоящий момент нет. Подземные толчки ощутили жители шести муниципалитетов - Новокузнецка, Новокузнецкого района, Прокопьевска, Белово, Ленинска-Кузнецкого, Киселевска.

Власти Новокузнецка приняли решение обследовать жилые дома. Кроме того, энергетики осматривают Беловскую ГРЭС.

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