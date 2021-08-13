В Кемеровской области произошло землетрясение

Эпицентр располагался рядом с селом Большая Талда
В ночь на пятницу в Прокопьевском районе Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой 5,4, передает ТАСС со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
Отмечается, что эпицентр располагался рядом с селом Большая Талда. Там находится несколько крупных угледобывающих предприятий.
Информации о жертвах или разрушениях в настоящий момент нет. Подземные толчки ощутили жители шести муниципалитетов - Новокузнецка, Новокузнецкого района, Прокопьевска, Белово, Ленинска-Кузнецкого, Киселевска.
Власти Новокузнецка приняли решение обследовать жилые дома. Кроме того, энергетики осматривают Беловскую ГРЭС.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram