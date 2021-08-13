На Украине придумали еще один способ остановить "Северный поток - 2"

Вашингтону и Берлину предлагают "вдрызг поругаться"

Украина может остановить строительство газопровода "Северный поток - 2" при условии "колоссального разрыва" США с Германией. Такое мнение в эфире канала NewsOne высказал депутат Верховной Рады Олег Волошин.

По словам парламентария, Штатам "нужно вдрызг поругаться с немцами, ввести санкции против немецких компаний, причем санкции экстерриториального характера". В таком случае, считает Волошин, действия Вашингтона имели бы долгосрочные последствия.

"Это чистое пиратство - вмешаться в вещи, которые Соединенных Штатов не касаются напрямую", - добавил он.

Газопровод "Северный поток - 2" состоит из двух ниток мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Он пройдет по дну Балтийского моря через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Строительство завершено на 99%.

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