ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Украине придумали еще один способ остановить "Северный поток - 2"

08:00
  • пятница
  • 13 августа 2021

Вашингтону и Берлину предлагают "вдрызг поругаться"

Украина может остановить строительство газопровода "Северный поток - 2" при условии "колоссального разрыва" США с Германией. Такое мнение в эфире канала NewsOne высказал депутат Верховной Рады Олег Волошин.
"Северный поток-2" заблокировал работу сената США

По словам парламентария, Штатам "нужно вдрызг поругаться с немцами, ввести санкции против немецких компаний, причем санкции экстерриториального характера". В таком случае, считает Волошин, действия Вашингтона имели бы долгосрочные последствия.

"Это чистое пиратство - вмешаться в вещи, которые Соединенных Штатов не касаются напрямую", - добавил он.

Газопровод "Северный поток - 2" состоит из двух ниток мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Он пройдет по дну Балтийского моря через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Строительство завершено на 99%.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Строительство "Северного потока - 2"
Строительство "Северного потока - 2"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.