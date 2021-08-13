Талибы захватили второй по величине город в Афганистане

В их руки перешло оставленное в городе оружие

Как сообщило агентство Associated Press, радикальное движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) захватило Кандагар - второй по величине город в Афганистане.

Согласно заявлению местных властей, произошло это в четверг вечером. Талибы заняли ряд важных учреждений - в частности, офис губернатора и штаб сил безопасности. Кроме того, в их руки также перешло оставленное в городе оружие.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты прогнозируют захват талибами Кабула в срок от одного до трех месяцев.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о решении свернуть начавшуюся в октябре 2001 года операцию в Афганистане. Вывод войск планируют завершить к концу августа.

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