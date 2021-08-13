ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Талибы захватили второй по величине город в Афганистане

08:09
  • пятница
  • 13 августа 2021

В их руки перешло оставленное в городе оружие

Как сообщило агентство Associated Press, радикальное движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) захватило Кандагар - второй по величине город в Афганистане.
МИД: возможность захвата Афганистана талибами реальна

Согласно заявлению местных властей, произошло это в четверг вечером. Талибы заняли ряд важных учреждений - в частности, офис губернатора и штаб сил безопасности. Кроме того, в их руки также перешло оставленное в городе оружие.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты прогнозируют захват талибами Кабула в срок от одного до трех месяцев.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о решении свернуть начавшуюся в октябре 2001 года операцию в Афганистане. Вывод войск планируют завершить к концу августа.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Афганистан
Афганистан
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.