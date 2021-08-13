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МВД объявило в розыск организаторов финансовой пирамиды Finiko

08:23
  • пятница
  • 13 августа 2021

Партнеры арестованного Кирилла Доронина находятся за границей

МВД России объявило в розыск трех организаторов финансовой пирамиды Finiko, заочно обвиняемых в мошенничестве. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Полиция не называет имен, однако известно, что партнерами ранее арестованного в Казани основателя Finiko Кирилла Доронина являются Зыгмунт Зыгмунтовичь, а также Эдвард и Марат Сабировы. Предварительно, все они находятся за границей.

Finiko функционировала под видом инвестиционной компании, занимавшейся вложениями в криптовалюты и управлением ими. В декабре 2020 года МВД Татарстана по требованию прокуратуры возбудило уголовное дело об организации сотрудниками Finiko финансовой пирамиды.

"На сегодняшний день поступило порядка 650 заявлений от пострадавших вкладчиков из Краснодарского, Красноярского и Приморского краев, Тюменской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской областей, а также из Республики Казахстан", - сообщила представитель МВД Ирина Волк.

По данным надзорного ведомства, Finiko привлекла не менее 80 миллионов рублей. Средства распределялись между вкладчиками по принципам финансовой пирамиды.

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Логотип финансовой пирамиды Finiko
Логотип финансовой пирамиды Finiko
Основатель компании Finiko Кирилл Доронин (в центре)
Основатель компании Finiko Кирилл Доронин (в центре)
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