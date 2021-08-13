ВОЗ проведет дополнительные исследования происхождения коронавируса

Организация призывает страны мира делиться данными

Всемирная организация здравоохранения сообщила о планах провести еще один этап исследований природы происхождения вируса SARS-CoV-2 - в том числе для того, чтобы исключить фактор неожиданности при возникновении нового вида пандемии.

"ВОЗ призывает все правительства деполитизировать ситуацию и сотрудничать в целях ускорения исследований происхождения коронавируса и, что важно, совместной работы по разработке общей базы новых патогенов, обладающих пандемическим потенциалом", - приводит сообщение организации ТАСС.

В ВОЗ добавили, что в вопросе происхождения вируса перед ними стоит сложнейшая научная задача, а для решения "лабораторной гипотезы" важно иметь доступ ко всем данным.

Как подчеркнули в организации, сосредоточена ВОЗ только на "науке и укреплении солидарности".

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