ВОЗ проведет дополнительные исследования происхождения коронавируса

Организация призывает страны мира делиться данными
Всемирная организация здравоохранения сообщила о планах провести еще один этап исследований природы происхождения вируса SARS-CoV-2 - в том числе для того, чтобы исключить фактор неожиданности при возникновении нового вида пандемии.
"ВОЗ призывает все правительства деполитизировать ситуацию и сотрудничать в целях ускорения исследований происхождения коронавируса и, что важно, совместной работы по разработке общей базы новых патогенов, обладающих пандемическим потенциалом", - приводит сообщение организации ТАСС.
В ВОЗ добавили, что в вопросе происхождения вируса перед ними стоит сложнейшая научная задача, а для решения "лабораторной гипотезы" важно иметь доступ ко всем данным.
Как подчеркнули в организации, сосредоточена ВОЗ только на "науке и укреплении солидарности".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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