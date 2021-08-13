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NASA займется расследованием инцидента с модулем "Наука"

08:30
  • пятница
  • 13 августа 2021

Он пристыковался к МКС 29 июля

NASA создает экспертную группу для расследования инцидента с модулем "Наука" на Международной космической станции, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу американского космического ведомства.
Новые подробности инцидента с модулем "Наука" на МКС

"Группа сосредоточится на анализе доступных данных, сотрудничестве с российскими коллегами по любой информации, которая им требуется для оценки, а также на координации с другими международными партнерами", - сказано в сообщении.

В NASA добавили, что продолжают оценивать любое комплексное воздействие на МКС.

Многоцелевой лабораторный модуль "Наука" запустили с космодрома Байконур 21 июля. Пристыковался к МКС он 29 июля. Вскоре появились сообщения о том, что двигатели "Науки" начали непреднамеренно работать. В Роскосмосе заявили, что произошло это из-за проблем с алгоритмами системы управления.

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