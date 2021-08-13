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"Невозможно было не влюбиться": Арзамасова о первой встрече с Авербухом в 15 лет

08:36
  • пятница
  • 13 августа 2021

Звезда "Папиных дочек" по-прежнему восхищена своим мужем

Лиза Арзамасова стала гостьей YouTube-шоу "Алена, блин!". Актриса рассказала об обстоятельствах знакомства с Ильей Авербухом, о том, как выстраивались их отношения, и как она переживает беременность.

По словам Арзамасовой, с Авербухом она впервые увидалась в 2010 году, когда ей было всего 15 лет. Тогда ее пригласили принять участие в шоу "Лед и пламень", режиссером-постановщиком которого был именитый фигурист.

"Это был очень непростой год в Москве был смог, горели леса. Деться некуда, кондиционеры не купить. И вот маленькую меня позвали участвовать в проекте. Я хоть и была не особо спортивная, но мы с мамой решили все же пойти на проект, чтобы немного подышать свежим воздухом. Невозможно было не влюбиться в талант Ильи", - говорит Арзамасова.

Она призналась, что в Авербухе ее восхищает работоспособность и различные таланты, а также внешность. По ее словам, это был переход от влюбленности в талант до любви к человеку. Звезда "Папиных дочек" не скрывает, что до сих пор восхищается мужем и благодарная ему за то, что он выбрал ее в жены.

"Я сама удивляюсь, почему он выбрал именно меня. Но я думаю, что, когда речь идет о семье, о том, чтобы рука об руку идти по жизни, — это взаимный выбор", - сказала актриса.

При этом Арзамасова отказалась раскрывать подробности развития их отношений. Счастье любит тишину, уверена актриса.

"Подробную историю развития наших отношений хотелось бы оставить при себе. Я подумала, что хочется сохранить какую-то магию для детей. Чтобы я потом позвала их на разговор у камина и сказала: "Ребята, сейчас я вам расскажу, как мы с вашим отцом познакомились", - романтично рассуждает Арзамасова.

Первый ребенок у актрисы должен появиться совсем скоро - сейчас она на последних месяцах беременности. По словам Арзамасовой, беременность она переносит нормально и даже называет этот период одни из самых счастливых в жизни.

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