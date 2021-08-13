"Наплевал в души миллионам": Зеленского обвинили в узурпации власти

Экс-депутат Рады Евгений Мураев назвал президента Украины лживым и недальновидным политиком

Бывший депутат Верховный Рады Евгений Мураев раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского. Он назвал политика "малодушным, абсолютно лживым, недальновидным человеком", который "продолжает играть роль".

Мураев напомнил, что Зеленский за все время нахождения у власти так и не решил проблему конфликта на востоке страны, хотя обещал разобраться с этим за год или – в случае неудачи -передать полномочия.

"Прошло два года, и война продолжается. Судя по тому, что я слышу, Украина из нейтрального государства может стать передовой", - отметил экс-депутат в эфире украинского телеканала НАШ.

Мураев также сказал, что Зеленскому удалось прийти к власти за счет спекуляции на чувствах украинцев. "Он наплевал в души миллионам людей, узурпировал власть, парализовал работу независимых вертикалей власти в угоду своему рейтингу", - перечислил итоги работы Зеленского на посту президента бывший депутат.

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