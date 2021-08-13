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Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при взрыве в Воронеже

08:43
  • пятница
  • 13 августа 2021

Один человек погиб

В результате взрыва в пассажирском автобусе в Воронеже пострадали 19 человек, сообщили в Министерстве здравоохранения.
Подробности взрыва в гостинице Геленджика

"Один человек погиб. Пострадавшие доставлены в больницы Воронежа с травмами различной степени тяжести: состояние троих оценивается врачами как тяжелое, восемь человек - в состоянии средней степени тяжести", - приводит сообщение ведомства ТАСС.

ЧП произошло вечером в четверг. В момент взрыва в автобусе находились 35 человек. В правоохранительных органах называют предварительной причиной случившегося неполадки газового оборудования.

Возбуждено уголовное дело об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг.

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