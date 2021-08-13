Они остановили время: 10 вечно молодых звезд

С годами они не меняются

Десять вечно молодых звёзд. Про них говорят, что они заморозили себя или даже продажи душу ради вечной красоты. Многие не верят, когда узнают их истинный возраст. Кому из знаменитостей удалось остановить время – в тексте "ТВ Центра".

Актрисе Оксане Фандере 52 года. Но кто в это поверит? Она и сегодня как девочка легка на подъём. Улыбка Оксаны всегда была её фирменной чертой. Именно благодаря своей лучезарности она в 1988 году, 32 года назад, на Первом московском конкурсе красоты заняла призовое место, уступив лишь Маше Калининой. С тех времён улыбка у Оксаны не меняется, как и вес. Многие считают, в первую очередь именно поэтому актриса так хорошо и молодо выглядит.

"Главный секрет Оксаны - это то, что она всю жизнь в одном весе. Её вес не превышает 65 килограммов. Плюс она делает какие-то упражнения тибетских монахов", - говорит блогер Наталья Давыдова.

При этом сама Оксана относится к своему возрасту спокойно и его не скрывает. Даже шутит по этому поводу. Так, начав седеть, актриса заявила, что это нормально для женщины, и она не будет закрашивать седину. Поклонники актрисы в шоке. Но Фандера на критику реагирует, как и раньше, улыбкой. Мол, моя голова, что хочу, то и делаю.

"Мне кажется, это так прекрасно, что женщина принимает себя в возрасте и при это не стремится вставить себе большую грудь, накачать себе губы и пепельно выбелить себе волосы. Настоящий, достойный пример, как можно в любом возрасте выглядеть офигительно и не стеснятся этого возраста", - говорит писательница Лена Ленина.

Седина в бороду, но не бес в ребро. Оксана Фандера уже больше 30 лет замужем за Филиппом Янковским, который, кстати, тоже выглядит значительно моложе своих лет. Супруги немало пережили вместе. Так в 2014 году у Филиппа была диагностирована лимфома третьей стадии. Актёру пришлось пройти через семь химиотерапий. Но Оксана со всеми бедами справилась всё с той же фирменной улыбкой.

"Позитив и добро внутри, как бы это не звучало банально, оно работает, правда. Если человек внутри заряжен добром и позитивом, то он светится. А свет даёт молодость", - рассуждает актриса Карина Мишулина.

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Голливудскому актёру красавчику Тому Крузу уже под 60, а он выглядит также, как 30 лет назад. Он готов на любые жертвы, чтобы сохранить молодость. Не чурается он и косметологических процедур. Правда, использует только натуральные бьюти-способы.

"Помазать яйцами дрозда. Только желтки нужно втереть, потом белки взбить. Но это всё... Икра летучей рыбы. Рассказываешь дуракам, что сейчас ты жабьей икрой намазал себе задницу, она у тебя будет как два грецких орешка сразу практически. Но я не против, пусть занимаются бизнесом, пока живут на свете дураки", - иронизирует актер Федор Дунаевский.

Но, может, никакие это и дураки, кто пользуется подобными средствами. Например, говорят, что тот же Том Круз часто балует свою кожу масками из соловьиного помёта, вроде как, это гуано отлично отшелушивает кожу, придаёт ей здоровый блеск и сияние.

"Для меня это очень странный персонаж, неоднозначный. Я бы не стала жить с мужчиной, который делает себе такие маски, стремится затмить меня в молодости и красоте", - заявляет актриса Елена Князева.

Может, поэтому с ним и не уживаются женщины? Два брака, с Николь Кидман и Кэти Холмс, закончились разводами. Так что приходится выбирать - либо молодость, либо счастливая личная жизнь.

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В российском шоу-бизнесе есть свой вечный мальчик. Певец и музыкант Дмитрий Маликов в свои 50 выглядит на 30. Конечно, у Маликова есть свои секреты. Во-первых, здоровое питание. Во-вторых, регулярные и разнообразные тренировки.

Но главный секрет хорошей формы Маликова - жёсткий контроль со стороны его взрослой и мудрой супруги. В отличие от Тома Круза, моложавость Маликова не помешала ему создать крепкую семью. Жена Елена старше него на семь лет и давно следит, и за внешним видом, и за весом, и даже за творчеством мужа.

"Он мне песни показывает, я начинаю его критиковать. Он обижается, скандалит и так далее, но часто соглашается. А кто скажет правду, если не дома?" - говорит Елена Маликова.

Маликов признаётся, если бы не жена, он, как многие коллеги по сцене, мог бы удариться во все тяжкие.

"Я не напиваюсь никогда сильно, потому что у меня просто организм не держит, но я могу выпить до такого состояния, чтобы мне было как-то расслабленно и хорошо. Я просто понимаю, что если начать этим злоупотреблять, то это превратится в проблему. Пока у меня такой проблемы нет", - говорит Маликов.

Алкоголь, наркотики, случайные связи. Всё это, как известно, молодости не добавляет. Но Дмитрий все соблазны благополучно обошёл. Поэтому так отлично и выглядит.

"Секрет молодости в том, что у него есть гармония, любимая работа, а дома у него надёжный тыл. Он счастливый отец, он счастливый музыкант. Это всё на лицо вышло", - объясняет певец Валерий Сюткин.

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Секрет молодости Софии Ротару мечтают разгадать все женщины в нашей стране. Певице уже за 70, а лицо гладкое как мрамор. Обзавидуешься.

"Вот София Ротару выглядит очень красиво. Я была у неё в гримёрке. Вот это женщина, которая выглядит потрясающе, божественно. Вот так выглядеть мне бы хотелось", - говорит певица Светлана Лобода.

Но чтобы так выглядеть, в первую очередь нужно найти своего пластического хирурга. По крайней мере так говорят сами врачи. Над лицом Софии Михайловны поработал большой мастер.

"Я подтверждаю, что Ротару делала пластические операции. Это абсолютно точно. У неё, кстати, большие морщины на верхней губе, если близко присмотреться. Но это тоже исправимо. Но она делает себе клеточную терапию, это точно абсолютно. И это её спасает. Если раз в пять лет делать эти процедуры, то человек может тянуть достаточно долго", - уверен пластический хирург Александр Тепляшин.

Но если с лицом понятно, то как быть с фигурой? Как Ротару, несмотря на возраст, удалось сохранить свои параметры?

"Вот уж, кто живёт в холодильнике, так это она, точно. София Михайловна живёт там правда до шести, потому что все знают, о её жёстком правиле не есть после шести вечера. А ещё она не употребляет совсем соль в пищу", - говорит Лена Ленина.

Но это не всё. Ротару говорит: секрет её подтянутой фигуры в том, что она обожает копаться на своём огороде. Певица выросла в большой деревенской семье и до сих пор никакой чёрной работы не боится.

"У Софии Михайловны Ротару настолько благородное, красивое, подтянутое лицо, что её, как истинную аристократку, просто невозможно представить на огороде с тяпкой и граблями, но уверена, что даже это она делает на пятёрку. Талантливый человек талантлив во всём", - уверена актриса Елена Князева.

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Популярная телеведущая и актриса Екатерина Стриженова тоже выглядит очень молодо. Вот только в отличие от Ротару, постоянно борется с лишним весом, то худеет, то поправляется.

"Её собственные фолловеры очень жутко раскритиковали, достаточно несправедливо, за её лишний вес. Дело в том, что телевизионные камеры обладают такой особенностью, они полнят килограммов на десять. Но Катю это задело, видимо, и она, имея колоссальный опыт по привидению в блистательную форму своего собственного супруга, взялась ещё и за себя, благодаря этой критик", - говорит Лена Ленина.

Супруг Екатерины актёр и режиссёр Александр Стриженов несколько лет назад потолстел до 140 килограммов. И Катя сделала всё, чтобы вернуть его в форму. Позже и себя посадила на ту же диету: полностью исключила из рациона сахар, крупы, фрукты, выпечку и сладкие овощи. Если вес Стриженовой скачет то вверх, то вниз, то её лицо действительно всегда прекрасно. В чём же секрет молодости телеведущей? Екатерина отвечает на это так: она живёт в гармонии с собой. Радуется простым вещам и ценит свою семью. Она счастливая жена, мама и уже бабушка.

"Если мы говорим про Катю Стриженову, очень хорошее слово есть - зажигалка. Вот она по жизни зажигалка. Она будет зажигать в любом ракурсе, в любом месте, с любой фигурой, кем бы она не была", - говорит художник Сергей Заграевский.

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Актёру и телеведущему Игорю Вернику уже под 60, а он как огурчик.

"Игорь Верник - тот случай, о котором все говорят - просто повезло. Я так понимаю, что Игорь не особенно следит за питанием, в спортзале его тоже давненько не видели. Но при этом выглядит совершенно шикарно. Да что уж там говорить? Он просто не меняется. Он как будто заморозился. Повезло. Даже я завидую", - говорит блогер Наталья Давыдова.

Но сам Игорь намекает, что над своей внешностью он серьёзно работает.

"Красивых людей мы привыкли наделять таким просто даром принимать эту жизнь просто как некое везение. А на самом деле это не так. За всем огромный труд", - говорит сам Верник.

Актёр и на тренажёрах пашет, и за своим питанием следит. И даже на маникюр забегает. Просто не распространяется на эту тему, как и многие мужчины. Тем не менее, у Игоря действительно есть серьёзный козырь, который ему и его брату-близнецу телеведущему Вадиму Вернику подбросила судьба.

"Это звёздные войны. Эмилю Григорьевичу Вернику 94 года. При этом он имеет очень ясный ум, я бы сказала, мудрость и всегда блистает очень интересными мыслями, высказываниями", - говорит Лена Ленина.

Игорю от папа и фирменная улыбка досталась. Так что первым делом - генетика, ну а маникюр - это уже потом.

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Известной актрисе и жене популярного актёра Дмитрия Певцова Ольге Дроздовой 54 года. Но разве ей столько дашь? На самом деле ничего удивительного. Ольга действительно царица для родного мужа. Она буквально купается в его любви.

Дмитрий Певцов влюбился в Дроздову 30 лет назад на совместных съёмках картины "Прогулка по эшафоту". После съёмок Дроздова и Певцов уже не расставались. Но у Дмитрия был целый шлейф поклонниц, и при такой конкуренции выглядеть Ольга должна была на все сто. Именно тогда она села на жёсткую диету и не слезает с неё до сих пор.

Спустя 15 лет брака у Ольги появился ещё один повод притормозить возраст. Она, наконец, стала мамой. Актриса родила сына Елисея в 42 года.

Поздние роды, как известно, омолаживают. Да и сами немолодые родители начинают тщательно следить за собой, чтобы хватило сил и здоровья для воспитания малыша.

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Телеведущей Первого канала Екатерине Андреевой 58 лет. Но она будто заморозилась. Как выглядела 20 лет назад, так и выглядит. Для того, чтобы быть в форме, Андреева бесконечно тренируется. В её ежедневном расписании йога, борьба, плавание и даже специальная зарядка для лица.

"Пластики у неё я не наблюдаю. Безусловно, она делает какие-то процедуры, у неё есть возможность, наверное, добавлять определённые филлеры. Главное - не переборщить. Но мы видим, что у неё немножко опускается овал лица.

Оно становится квадратным, а на крупном лице это сильнее видно", - говорит хирург Тепляшин.

Но пока это не мешает работе. Да и "Новости" - это не конкурс красоты. Тут гораздо важнее то, что у Андреевой безусловно не отнять: дикция, профессионализм и обаяние.

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Певица и актрису Дженнифер Лопес часто называют ведьмой. Иначе как объяснить, как она умудряется выглядеть в два раза младше своего возраста? Лопес уже за 50, но она себе такое позволяет.

"Она начала показывать красоту этих женственных форм, красоту бёдер, красоту тонкой талии. Это, конечно же, позволило ей расцвести ещё больше как женщине, стать привлекательной. Это помогло ей обрести целую армию поклонниц и поклонников. Дженнифер хороша. Что уж тут греха таить?" - восхищается блогер Давыдова.

Правда, многие Лопес и ругают за постоянное раздевание и тряску своей выдающейся пятой точкой. С другой стороны, Дженнифер есть, что показывать, и она над своим телом работает как ломовая лошадь. Даже в день рождения бокалу шампанского предпочитает жёсткую тренировку.

"Секрет её молодости, мне кажется, в одержимости собой, в физических упражнениях, в дозированной и понятной нагрузке и в том, что она всё-таки такая секси мексикано и прежде всего для себя самой. У неё очень высокая личная планка. Это то, что не позволяет ей упасть, какие бы сложные времена не были", - рассуждает актриса Князева.

Рецепт молодости Лопес по сути не так уж и сложен. Это ежедневная работа над собой. Но многие ли из нас способны постоянно держать себя в ежовых рукавицах? То-то же.

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Наши советские звёзды тоже знают толк в молодости. И это без всяких там фитнесов и ботоксов. Например, знаменитой актрисе Зинаиде Кириенко скоро стукнет 87 лет. Но старушкой её и в голову никому не приходит называть.

"Это смесь всего, экологии, генетики и образа жизни. Но самое основное - это дух. Или он есть, или его нет. Или человек есть, или человека нет", - говорит актер Петар Зекавица.

С духом у Зинаиды Кириенко как раз всё в порядке. Наверное, поэтому, она и в кино всегда играла ярких и непокорных женщин. Зинаида Кириенко действительно многое за свою долгую жизнь и поняла, и почувствовала. В том числе и большую любовь. С единственным мужем она прожила больше сорока лет. Актриса говорит, их взаимная верная любовь и помогала ей выглядеть так молодо.

"Она настоящая, она действительно талантлива. Меняется время, меняются поколения, а она остаётся в строю. Она по-прежнему любима, и ей только аплодировать. Вот так" - говорит диктор Анна Шатилова.

В 2004 году любимый муж Зинаиды Кириенко скоропостижно скончался. Но актриса духом не падает. Продолжает за собой следить и даже в магазин за хлебом выходит при полном параде.

"Ей 18 с хвостиком. Вот вы попробуйте так выглядеть, так преподносить себя. Дай бог, чтобы у каждой женщины это получалось. Её подача себя - это мало, кто так может. Как мать, как бабушка, как хозяйка дома - тоже образец", - заявляет внук Кириенко Антон.

К тому же Зинаида Кириенко всегда с уважением и любовью относилась к людям. Зависть и злоба старит, ведь молодость - это не только форма, но ещё и содержание.

"Да нет никакого секрета. Ну какой секрет? Я думаю, спасибо родителям. Я думаю, в счастливую минуту я зародилась. Наверное, так", - говорит сама Кириенко.

По материалам программы "10 самых".

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