Шойгу призвал наращивать взаимодействие вооруженных сил России и КНР

Министр также поблагодарил за приглашение посетить Китай

В ходе встречи с китайским коллегой Вэй Фэнхэ министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что практика совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки России и КНР стала регулярной.

"Мы достигли высокого уровня взаимодействия наших вооруженных сил на суше, в воздухе и на море. Его наращивание - важное направление дальнейшей деятельности", - добавил глава Минобороны (цитата по ТАСС).

Кроме того, Шойгу поблагодарил Вэй Фэнхэ за приглашение посетить Китай и возможность вместе понаблюдать за активной фазой совместных учений "Сибу/Взаимодействие-2021".

Ранее Москва и Пекин на уровне МИД обсудили ближневосточное урегулирование. Была констатирована близость российских и китайских оценок текущей ситуации в зоне палестино-израильского кризиса.

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