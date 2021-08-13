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Шесть человек погибли в результате стрельбы в британском Плимуте

09:19
  • пятница
  • 13 августа 2021

В полиции считают, что с терроризмом инцидент не связан

В британском городе Плимут произошла стрельба, передает BBC. Погибли шесть человек - в том числе сам стрелявший.
Стали известны подробности стрельбы у здания Пентагона

Уточняется, что на месте были убиты две женщины и двое мужчин. Еще один человек скончался в больнице.

С терроризмом инцидент не связан, считают в полиции. Место происшествия оцеплено, правоохранительные органы изучают улики. Ведется поиск очевидцев.

Также сообщается, что полиция пытается предотвратить распространение видео стрельбы в социальных сетях.

Информации о мотивах стрелявшего пока что нет.

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