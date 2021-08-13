Шесть человек погибли в результате стрельбы в британском Плимуте

В полиции считают, что с терроризмом инцидент не связан
В британском городе Плимут произошла стрельба, передает BBC. Погибли шесть человек - в том числе сам стрелявший.
Уточняется, что на месте были убиты две женщины и двое мужчин. Еще один человек скончался в больнице.
С терроризмом инцидент не связан, считают в полиции. Место происшествия оцеплено, правоохранительные органы изучают улики. Ведется поиск очевидцев.
Также сообщается, что полиция пытается предотвратить распространение видео стрельбы в социальных сетях.
Информации о мотивах стрелявшего пока что нет.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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